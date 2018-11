350 zesdejaars lopen stage bij Sint-Laurens “Grote stap naar middelbaar kleiner maken” Redactie

23 november 2018

11u09 0 Zelzate Zo’n 350 zesdejaars uit het basisonderwijs liepen deze week bij Sint-Laurens. Onder de noemer ‘BElieve in YOUrself’ kregen ze er de kans te ontdekken welke richting ze in het secundair onderwijs uitwillen.

“De overgang naar het secundair onderwijs is een grote verandering voor leerlingen uit de basisschool. Met dit project proberen we deze grote stap zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Ruben Beke, persverantwoordelijke bij Sint-Laurens. De school kreeg deze week zo’n 350 leerlingen uit gans het Meetjesland en een deel van het Waasland over de vloer. In de voormiddag kregen ze een zicht op de algemene vakken, in de namiddag waren er workshops. Zo kon je deelnemen aan de chemiebende, robots bouwen, je talent voor taal testen of je creativiteit de vrije loop laten tijdens het creëren van een originele servettenhouder. Kaelo, Sander en Daan van basisschool De Ooievaar in Assenede bouwden een originele Rube Goldbergmachine. “Da’s een machine die gebruik maakt van kettingreacties”, legt Sander (midden) uit. “Ik wil later iets doen met techniek of uitvinder worden. Zo’n Goldbergmachine was alvast een mooie uitdaging.”