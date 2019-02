35 jaar Treffer op de Grote Markt Modezaak viert jubileum met tal van activiteiten Kristof Vereecke

13 februari 2019

16u08 0 Zelzate Vanavond kan je in modezaak Treffer op de Grote Markt in Zelzate gaan kijken naar Valentijnsoptreden van Bard en Bard. De eerste activiteit van een echt feestjaar naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de bekende mode zaak.

Al 35 jaar is modezaak Treffer een vaste waarde op de Grote Markt in Zelzate. Wat in februari 1984 begon als een trefpunt voor modebewuste jongeren, is onder de ervaren vleugels van Katrien Hyde uitgegroeid tot een trendy concept store voor mannen en vrouwen.

Duurzame mode van eigen bodem

“Toen ik er in 1994 eerder bij toeval als verkoopster aan de slag ging, was Treffer een echte jeansstore”, herinnert Katrien zich nog levendig. Nog geen jaar later werd Katrien eigenares van de zaak en gaf ze Treffer een nieuw elan. Na verbouwingen in 2004 en 2014 is Treffer de zaak geworden die het vandaag is: een stijlvol ingerichte modezaak met seizoen na seizoen een uitgesproken trendy collectie van eigentijdse merken.

Katrien stelt haar collectie met de grootste zorg samen en hecht daarbij heel veel belang aan mode van eigen bodem. “Belgische mode moet op geen enkel vlak onderdoen voor internationale labels”, zegt ze. “Onze merken houden ook rekening met Belgische klanten waardoor hun kleren qua fittings ideaal zijn voor Belgische vrouwen. Daarnaast is het een goede manier om onze Belgische economie te ondersteunen en duurzaam te werken door de keten kort te houden.”

Kleurrijk en persoonlijk

Katrien stelt heel bewust collecties samen die kleur brengen in een garderobe. “Omdat ik zelf ook graag kleur draag, zal ik nooit collecties aankopen die enkel met neutrale tinten werken. Neutrale stukken kunnen mensen overal kopen. Bij Treffer kunnen ze dan terecht voor eerder speciale stukken.”

Katrien wil met haar persoonlijkheid de winkel en de collecties kleur geven. En dat doet ze al 25 jaar met veel succes. Oog voor detail is voor haar heel belangrijk, zowel bij het aankopen van collecties als bij het inrichten van de winkel. “Ook het persoonlijk contact met de klant vind ik heel belangrijk. Ik wil dat de mensen zich thuis voelen in Treffer. Dat was ook het idee achter de laatste verbouwing: met tapijtjes, gordijnen, lampen, warme, natuurlijke materialen zoals hout een huislijke sfeer creëren.”

Een jaar lang vieren

Treffer bestaat dit jaar 35 jaar en dat mag gevierd worden. Niet met één groot feest, maar elke met elke maand een evenement. De aftrap wordt vanavond gegeven met een Valentijnevenement in de winkel en een optreden van Bard en Bard.

Wie op de hoogte wil blijven van de andere activiteiten, moet de Facebookpagina van Treffer in de gaten houden.