30 maanden cel voor voormalige leider Colruytbende 23 juni 2018

Zelzatenaar Sonny Slock, de voormalige leider van de beruchte Colruytbende, is gisteren veroordeeld tot 30 maanden cel en 2.400 euro omdat hij een jongeman verminkt had op nieuwjaarsdag.





Op 1 januari dit jaar kreeg Sonny Slock, die na veroordelingen voor onder meer een gewapende overval, een steekpartij, ontelbare vechtpartijen en het vernielen van een politiecombi nog zeker tot 2021 in de gevangenis zit, uitgaanspermissie. Daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals geen alcohol drinken. Toch ging het grandioos mis.





Slock moeide zich met een vechtpartij tussen twee groepjes. Hij stapte af op een hevig bloedende jongen die net een klap op zijn hoofd had gekregen en vond er niks beters op dan hem vreselijk toe te takelen.





"Het was puur zinloos geweld, echt crapuleus", aldus het openbaar ministerie. "Hij verklaarde dat hij niet wist wat doen en wilde helpen. Is dat nu helpen?"





Het slachtoffer verloor onder meer voor een groot deel zijn reukzin en heeft een litteken van negen centimeter in het aangezicht. (JEW)