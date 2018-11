22-jarige drugsdealer uit Zelzate opgepakt Jeffrey Dujardin

28 november 2018

Een 22-jarige man uit Zelzate werd vrijdag opgepakt op verdenking van drugdealen. Bij een huiszoeking op zijn adres in Zelzate werd een hoeveelheid cocaïne en cannabis aangetroffen en in beslag genomen. Er werd ook een som geld, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. De verdachte, zelf een druggebruiker, bekende dat hij sinds enige tijd drugs dealt. De man werd zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent waar hij werd aangehouden. Vandaag besliste de raadkamer in Gent dat hij verder aangehouden blijft.