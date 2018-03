16-jarig slachtoffer zinloos geweld kroop door oog van de naald: "Ik wou enkel mijn vriend beschermen" Mathias Mariën

28 maart 2018

17u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zelzate De 16-jarige jongen uit Zelzate die afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond raakte na een scoutsfuif in Blankenberge, is aan de beterhand. Kacha kroop door het oog van de naald en snapt niet wat de daders van amper 14 en 16 jaar bezielde.

De feiten gebeurden zaterdagnacht. Het slachtoffer was aanwezig op een fuif met een vriend. Die laatste kreeg een kleine discussie met drie Oostendenaars van amper 14 en 16 jaar. De gevolgen waren groot.

"Dat groepje begon plots zonder reden mijn vriend aan te vallen", doet Kacha zijn verhaal. "Ik wou hem beschermen en kreeg daardoor zelf rake klappen. Ik had een hersenbloeding en zweefde even tussen leven en dood. Nu gaat het beter met me. Gelukkig maar."

Over de vrijlating van de daders houdt hij zich op de vlakte. "Dat is een taak voor de regering", zegt Kacha. Volgens de dokters komt hij er helemaal bovenop. De jonge daders lopen nog steeds vrij rond door een plaatsgebrek in jeugdinstellingen.