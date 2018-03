16-jarig slachtoffer van vrijgelaten minderjarige daders getuigt: "Ik wou enkel mijn vriend beschermen" Mathias Mariën ADN

28 maart 2018

17u18

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 1 Zelzate De 16-jarige jongen uit Zelzate die afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond raakte na een scoutsfuif in Blankenberge, is aan de beterhand. Kacha kroop door het oog van de naald en snapt niet wat de daders van amper 14 en 16 jaar bezielde. Zij werden vrijgelaten omdat er geen plaats voor hen was in de gesloten jeugdinstelling in Everberg.

De feiten gebeurden zaterdagnacht. Het slachtoffer was aanwezig op een fuif met een vriend. Die laatste kreeg een kleine discussie met drie jonge Oostendenaars. De gevolgen waren groot. "Dat groepje begon plots zonder reden mijn vriend aan te vallen", doet Kacha zijn verhaal. "Ik wou hem beschermen en kreeg daardoor zelf rake klappen." Kacha was een tijdje zelfs in levensgevaar.

"Ik was voor negentig procent bewusteloos en ik herinner me bijna niets meer van die dag", zegt hij nu. "Ik heb een hersenbloeding, ik heb nog redelijk veel geheugenverlies. Ik kan ook niet normaal wandelen. Ik ben heel snel vermoeid." Het gaat wel stilaan beter met hem en volgens de dokters komt hij er helemaal bovenop. "Gelukkig maar." De jonge daders lopen vrij rond door een plaatsgebrek in jeugdinstellingen. Over die vrijlating houdt Kacha zich op de vlakte. "Dat is een taak voor de regering", zegt hij. Een vriend van hem die ook rake klappen kreeg, reageert anoniem. "Ze laten eigenlijk continu criminelen op vrije voeten."

Zware criminele feiten

In twee maanden tijd werden nu al twintig minderjarigen vrijgelaten die eigenlijk in een gesloten instelling moeten zitten. Het gaat nochtans om jongeren die zware criminele feiten plegen. Dat bevestigt Anelore Bruneel, jeugdrechter van Gent aan VTM Nieuws. "Het gaat dan over feiten van diefstal met geweld, diefstal met braak, afpersing, zware zedenfeiten, poging tot doodslag, poging tot moord."

Eén van de jongeren die onlangs werd vrijgelaten, heeft een gewapende overval gepleegd op een apotheek. De apothekeres is kwaad en gefrustreerd dat de delinquenten vrijkomen. "De politie en het parket hebben uitstekend werk gedaan", vertelt ze aan de telefoon. "De enige schuldige is de politiek. Die politici zouden eens een wapen tegen hun hoofd moeten voelen om dan te handelen."