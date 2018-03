150 bestuurders te snel 21 maart 2018

02u49 0

De politie van de zone Puyenbroeck heeft gisteren 150 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Op de R4 in Zelzate reden 24 van de 291 gecontroleerde voertuigen te snel. Op de N449 in Wachtebeke overschreden 117 bestuurders de maximumsnelheid van 50 km/u, en in de Rivierstraat in Lochrsti 9. Eén snelheidsduivel ging zelfs met 93 km/u door de bebouwde kom. Verder stelde de politie 9 onmiddellijke inningen op voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 3 voor GSM-gebruik achter het stuur en 3 voor het negeren van een rood licht. Eén buitenlandse chauffeur had nog acht openstaande boetes staan - die werden ter plaatse uitbetaald. Het positieve nieuws is dat alle 51 gecontroleerde chauffeurs, safe bliezen op verdovende middelen. (OSG)





