14 verenigingen krijgen financiële boost dankzij schaatspiste 25 mei 2018

3.750 euro. Zoveel pompt de Zelzaatse feestcommissie, dankzij het gigantische succes van de schaatspiste met eindejaar, in het verenigingsleven. 14 verenigingen mochten hun cheque ophalen. 4.000 mensen per dag en dat 10 dagen lang. Een succes dat niet tot stand kon komen zonder de vele helpende handen die de Zelzaatse verenigingen om de twee jaar leveren. "Zonder het verenigingsleven zouden we dit soort evenement nooit kunnen organiseren", zegt schepen van Feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe (VLD-SD). "Het evenement blijft editie na editie groeien. Voor Zelzate zijn dit tien fantastische dagen, voor het verenigingsleven is het de manier om een centje bij te verdienen. Door bij ons een dag de handen uit de mouwen komen steken krijgen ze een serieuze financiële boost." "Alle beetjes helpen", zegt Caroline Van Laere van basketbalclub Silaba. (KVZ)