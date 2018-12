1,27 miljoen Vlaams geld voor ontwikkeling Zelzate-Zuid “Nieuw parkgebied moet meerwaarde zijn voor hele kanaalzone” Kristof Vereecke

09 december 2018

14u04 3 Zelzate Vlaanderen investeert 1,27 miljoen euro in een nieuw koppelingsgebied ‘Zelzate-Zuid’ dat de leefbaarheid van de kanaalgemeente en omgeving moet verbeteren. Een serieuze opsteker voor het huidige gemeentebestuur dat in Zelzate-Zuid een nieuwe sport- en recreatiesite wil realiseren.

Het was Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) die het goede nieuws de wereld instuurde. De minister maakt er geen geheim van een groot hart te hebben voor Zelzate. Bij de opening van het vernieuwde gemeentepark op de oude kanaalbedding beloofde ze al haar best te doen voor het nieuwe koppelingsgebied Zelzate-Zuid. Met deze beslissing voegt ze ook de daad bij het woord.

“Een nieuw parkgebied met tal van sportieve en recreatieve mogelijkheden zal een grote meerwaarde betekenen voor de bewoners van de kanaalzone en van Zelzate in het bijzonder”, zegt Schauvliege. “Deze zone zal de komende jaren veranderen in een multifunctioneel park. De gemeente Zelzate investeert in drie voetbalterreinen met kantine en sportaccommodatie. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de aanleg van een park met voor elk wat wils. De sportieveling zal kunnen joggen op een Finse looppiste, voor de scouts en de jeugd van Zelzate komt er een avontuurlijk speelterrein met heuveltjes en een speelbos en de tuinier zal zich kunnen uitleven in de volkstuintjes. Ook een pluktuin zal niet ontbreken. Dankzij de samenwerking met ArcelorMittal en PC Sint-Jan Baptist zullen het parkgebied en een deel van de bossen toegankelijk zijn via wandelpaden.”

Extra mobiliteit

Naast recreatie is er binnen het project ook ruimte voor groen en extra mobiliteit. “De extra bomen en struiken zullen het gebied aankleden en bufferen tegen de omliggende wegen en industrie. Het naaldbos ter hoogte van de instelling wordt omgevormd naar een bos met inheemse beplanting zoals eik, beuk, hazelaar, lijsterbes. Een vrijliggend doorgaand fietspad, dat deel uitmaakt van de langeafstandfietsverbinding door de kanaalzone, zal de nieuwe groene zone ontsluiten. Dit pad zal een veilige fietsverbinding realiseren tussen de industriezone en de dorpskern van Zelzate, ideaal om ook de enthousiaste scouts en sportieve voetballers veilig op hun bestemming te krijgen”, besluit de minister.

In totaal zullen de inrichtingswerken 2,73 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid dragen de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Zelzate, North Sea Port, ArcelorMittal en het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist bij tot dit project. In 2019 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de opmaak van de technische plannen, de werken op het terrein starten in 2021.