"Weer stappen? Kans klein, maar leven stopt niet door rolstoel" Benefiet voor motorcrosser (17) die verlamd raakte na val KRISTOF VEREECKE

26 januari 2018

02u53 0 Zelzate Familie en vrienden van motorcrosstalent Ian - 'Sweemy' - De Sweemer (17) houden nu zaterdag een grote benefiet in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Op 1 oktober vorig jaar sloeg het noodlot toe. Ian maakte een val en raakte daarbij verlamd van zijn middel tot zijn voeten. Met de benefiet willen familie en vrienden hem een (financieel) duwtje in de rug geven.

Het verhaal van Ian De Sweemer start zoals dat van vele succesvolle motorcrossers erg jong. Op zijn vijfde zit hij al op de motor en rijgt hij het aantal overwinningen aan elkaar. Op 8-jarige leeftijd wordt hij een eerste keer Belgisch kampioen, een koud kunstje dat hij nog enkele keren zal herhalen. Vorig jaar stapte Ian over naar de grote jongens van de 250cc-motoren waar hij meer dan zijn mannetje stond. Tot die vervloekte 1ste oktober in Beervelde. "De trainingen gingen die dag bijzonder goed", blikt Ian terug. "Ik denk dat ik de derde tijd van alle rijders heb neergezet. Door een iets mindere start bij de eerste manche ging ik als veertiende het veld in. Het begin van een inhaalrace."





Bij een inhaalmanoeuvre ging het plots fout. "Ik probeerde twee rijders in te halen langs de binnenbocht. Daarbij probeerde ik mijn motor over een put te liften. Op dat moment blokkeerde mijn voorwiel en vloog ik van mijn motor."





Klik

Een moment waar Ian zelf nog weinig van herinnert. "Mijn mama dacht dat het met mij gedaan was. Zo zwaar was die val. Toen ik terug bijkwam, wist ik meteen dat er iets mis was. Ik voelde mijn onderbenen niet meer. Uit onderzoek bleek dat mijn ruggenmerg zwaar beschadigd was. Daardoor was ik ook bijna volledig verlamd."





Tot op vandaag heeft Ian nog steeds geen gevoel van zijn middel tot zijn voeten. Toch laat de jongeman de moed niet zakken. "Ik heb een klik moeten maken. Maar nu gaat het beter. Mijn vrienden en familie steunen me heel erg. Mijn grote doel is nu zo snel mogelijk uit de revalidatie raken en mijn normale leven weer oppakken. De kans dat ik ooit nog zal stappen is klein, maar je weet maar nooit. Ik doe er alles aan. Bovendien kan je ook in een rolstoel een leven opbouwen."





Ondertussen blijft Ian leven voor de motorcross. "Ik kan het niet loslaten. Ik besef dat ik nooit meer zal crossen, maar ik droom er wel van ooit weer op mijn oude motor te zitten. Dan moet hij wel aangepast worden." Hij hoopt ook opnieuw te sporten. "Wheelen zoals Marieke Vervoort lijkt me wel wat en ik heb ook al rolstoelbasketbal geprobeerd."





Ligfiets

Ian hoopt ook terug te kunnen fietsen. "Met de ligfiets naar mijn vrienden. Dat zou super zijn. Alleen kost zo'n ligfiets veel geld. Ondertussen lopen ook de medische facturen hoog op."





Om Ian te helpen centen in te zamelen organiseren vrienden en familieleden nu zaterdag een grote familiedag en benefiet in Puyenbroeck. Er is een wandeltocht, een wandelzoektocht, een duathlon, animatie, foodtrucks en 's avonds is er een avondshow met barbecue. Meer informatie en reserveren op het nummer 0472/42.14.03 of een e-mail sturen via roegiest.melissa@gmail.com.