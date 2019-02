“Vriendschappen voor het leven gesmeed tijdens SL on stage” Meer dan 100 leerlingen schitteren samen in totaalspektakel Kristof Vereecke

24 februari 2019

12u06 0 Zelzate Meer dan 100 leerlingen van Sint-Laurens, van het eerste tot en met het zesde jaar ASO, TSO en BSO, stonden afgelopen weekend opnieuw samen op het podium tijdens ‘SL on Stage’. Een spektakel met livemuziek, dans en woord.

“Al onze leerlingen krijgen de kans hun talenten te tonen op een professioneel podium. Dit is een unieke samenwerking tussen leerlingen uit verschillende graden en verschillende richtingen”, zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. Het spektakel lokte opnieuw meer dan 1.000 kijklustigen. De leerlingen genoten volop. “SL on stage vinden wij supertof! We komen met iedereen goed overeen, de outfits zijn leuk en de coaches zijn heel lief!”, aldus Lana Standaert en Paulien Scheire uit 2 Moderne Wetenschappen Wachtebeke. “Het fijne is dat leerlingen van alle leeftijden en studierichtingen elkaar hier vinden. Het geeft zo’n voldoening om als leerkracht te zien hoe onze leerlingen zich artistiek uitleven op het podium in een wereld weg van de schoolbanken, maar toch op school!”, zegt danscoach Tine Van den Bosch. “Tijdens de voorbereidingen voor deze showavonden worden vriendschappen voor het leven gesmeed.”