“Uit de hand gelopen sneeuwballengevecht”: ouders dienen klacht in tegen vader die leerlingen sloeg op speelplaats Sam Ooghe

20 februari 2019

10u20 0 Zelzate Enkele ouders hebben een advocaat onder de arm genomen om een klacht met burgerlijke partijstelling voor te bereiden tegen de vader die op 25 januari amok maakte op de speelplaats van Sint-Laurens. De man sloeg enkele leerlingen na een incident met zijn dochter - zelfs een ambulance kwam ter plaatse.

De feiten dateren van vrijdag 25 januari. Tijdens de middagpauze stond plots een man op de speelplaats in de Patronagestraat. Volgens onze informatie zou hij opgebeld geweest zijn door zijn dochter, na een incident eerder op de dag. Enkele leerlingen hebben het over een uit de hand gelopen sneeuwballengevecht, andere getuigen beweren dat het meisje gepest werd.

Hoe dan ook kwam haar vader verhaal halen. Het incident liep zwaar uit de hand, en er ontstond een vechtpartij, waarbij de ouder meerdere leerlingen klappen verkocht. Eén jongeman was zelfs even bewusteloos. Volgens de school moest niemand afgevoerd worden met de ambulance, maar onze redactie vernam uit goede bron dat er wel degelijk een leerling met de ziekenwagen weggebracht werd. De leerling kon dagenlang geen lessen bijwonen. De politie kwam ter plaatse en pakte de vader op. Ook de broer van de leerlinge zou aanwezig geweest zijn. Welke rol hij speelde bij het incident, is onduidelijk.

Schadevergoeding

Enkele ouders namen nu advocaat Frank Scheerlinck onder de arm, die een klacht met burgerlijke partijstelling voorbereidt. Concreet zullen de ouders een schadevergoeding kunnen eisen van de man, als de Gentse correctionele rechtbank die laatste ten minste schuldig verklaart voor feiten van slagen en verwondingen.

Of ook de school burgerlijke partij zal zijn, is nog onduidelijk. Na de feiten liet de communicatieverantwoordelijke weten te “betreuren dat mensen van buiten de school amok komen maken. We zijn zeer bezorgd over de toestand van onze kinderen. We stellen verder ons vertrouwen in het politioneel onderzoek. Of er nieuwe veiligheidsmaatregelen moeten komen? We wachten het advies van de politie af over hoe we ons in de toekomst moeten ‘wapenen’.”