"Top bereiken is eerbetoon aan donor" MET DONORNIEREN 900 KILOMETER FIETSEN TOT OP MONT VENTOUX KRISTOF VEREECKE

15 juni 2018

02u49 0 Zelzate Lucien De Paepe (66) begint vandaag aan zijn 900 kilometer lange fietstocht, van aan het Universitair Ziekenhuis in Leuven tot op de top van de Mont Ventoux. De Zelzatenaar, die 12 jaar geleden twee donornieren kreeg, wil met zijn avontuur 10 jaar Transplantoux vieren.

Tijdens Transplantoux fietsen mensen die een transplantatie kregen, in het gezelschap van familie, vrienden en medisch personeel van het UZ Leuven, om de twee jaar de Mont Ventoux op. De mythische col is het symbool voor de spreekwoordelijke berg waar getransplanteerden over moeten.





Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat beweging bij chronisch zieke patiënten de fitheid en levenskwaliteit verbetert. Daarom startte het UZ van Leuven tien jaar geleden met Transplantoux.





Zelzatenaar Lucien De Paepe was één van de eerste getransplanteerden die de mythische col bedwong. Vandaag staat hij voor de tweede keer voor de sportieve uitdaging: 900 kilometer fietsen van in Leuven tot op de top van de Mont Ventoux.





Gek verklaard

"Had je me tien jaar geleden gezegd dat ik zoiets zou doen, ik had je gek verklaard", zegt Lucien. "Twaalf jaar geleden werd ik geconfronteerd met een niertransplantatie. Mijn behandelende arts Diethard Montbaliu vertelde me voor de transplantatie dat het belangrijk was zo fit mogelijk te zijn. Zowel voor als na de transplantatie. Ik vertelde hem dat ik op vakantie de Mont Ventoux zou beklimmen, alhoewel ik niet zo sportief was. Vlak na mijn niertransplantatie lag ik op de gang van het UZ in Leuven toen hij plots bij mij kwam. Wij gaan samen de Mont Ventoux oprijden. Voor ik het wist stond ik in 2008 op de top van de Mont Ventoux. De eerste editie van Transplantoux was een feit."





Voldoende getraind

Nu, tien jaar later, hoopt Lucien zijn stunt te herhalen. "Het evenement is elk jaar gegroeid. De eerste editie waren we misschien met tien deelnemers, tegenwoordig is dat het tienvoudige. Daarom mocht het voor deze jubileumeditie wel wat meer zijn." Hij vertrekt met de fiets van aan het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Of hij de finish ook zal halen, weet Lucien niet. "900 kilometer op zeven dagen is veel, maar ik ben voldoende getraind. Bovendien heb ik het er voor over. Dankzij Transplantoux geven we extra aandacht aan orgaandonatie en aan het belang van een gezond lichaam. Tegelijkertijd krijg ik ook de kans een eerbetoon te brengen aan mijn donor. Weet je, een transplantatie is een beetje als de Mont Ventoux overwinnen, alleen kan je zonder donor gewoon de berg niet over. Een beetje afzien is het minste wat ik kan doen."