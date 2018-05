"Te veel cliëntelisme bij zalenverhuur" 30 mei 2018

02u55 0

Volgens de oppositie is er te veel cliëntelisme bij de zalenverhuur door de gemeente Zelzate.





De jongste gemeenteraad tikte de PVDA-oppositie schepen van Cultuur Kristof Stevelinck (VLD-SD) op de vingers omdat hij voor een kunstenares extra korting zou afgedwongen hebben bij de verhuur van een zaal in de bib. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) verdedigde zijn schepen door te stellen dat het een beslissing was van de cultuurraad en dat het zelfs niet om een inwoner van Zelzate gaat. "Daardoor kan er zelfs geen politiek motief aanwezig zijn". De opmerking zorgde er evenwel voor dat een nieuw reglement voor de verhuur van zalen in Zelzate niet goedgekeurd geraakte. Dat reglement zou nog meer toewijsbevoegdheid bij het college leggen. "Daar is niemand bij gebaat. Er is al genoeg cliëntelisme bij de verhuur van zalen", klonk het fel op de oppositiebanken. (KVZ)





Meer over Zelzate

politiek