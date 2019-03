‘Snelle man’ Andy Cocquyt kroont zich tot sportman van het jaar “365 dagen loopplezier” Kristof Vereecke

09u52 0 Zelzate Krekenloper en snelle man Andy Cocquyt (37) werd gisteren uitgeroepen tot Zelzaats sportman van het jaar. Snowboardster Evy Poppe is opnieuw beloftevolle jongere, al overstijgt Evy stilaan het niveau van de verkiezing. Voetbalclub KVV Zelzate kroonde zich tot sportclub van het jaar.

Dat Evy Poppe ging lopen met de titel van beloftevolle jongere leek al op voorhand gekend. De 14-jarige snowboardster kent haar gelijke niet op het internationale circuit en wordt door Sneeuwsport Vlaanderen naar voren geschoven als één van de grootste snowboardtalenten van de wereld. Olympisch materiaal en dus stilaan te groot voor Zelzate.

Korte afstand

De titel van Sportman van het Jaar was een ander verhaal. Die gaat dit jaar naar Andy Cocquyt. De Krekenloper blonk in 2018 uit op de korte afstand in het stratencircuit. Zo liep hij maar liefst 43 keer podium, waaronder 21 overwinningen. Maar Cocquyt liet zich ook gelden het langere werk. Zo liep hij op de halve marathon Brugge-Damme-Brugge een mooi PR van 1’19 en nam hij deel aan de eerste Marathon van het Meetjesland. Daar komt nu dus de titel van sportlaureaat bij. “Het belangrijkste is dat we 365 dagen loopplezier hadden”, blikt Andy terug. “Zalige momenten tijdens wedstrijden, de clubfeesten, de trainingen. Hopelijk verschaft 2019 evenveel plezier.”

Nationaal voetbal

Bij de clubs ging de titel naar voetbalclub KVV. 2018 was sowieso een topjaar voor de Zelzaatse sportclubs. Zo streden zowel basketbalclub Silaba als KVV voor een plek in de nationale reeksen. Uiteindelijk wisten de voetballers de deur naar nationaal voetbal ook echt open te breken. Ondertussen draaien ze al bijna een volledig seizoen stevig mee in de nationale reeksen.