‘Sjettebollekes’ en leerkrachten toveren oude barbies om tot perfecte sinterklaasgeschenk “In onze gemeente zijn er nog te veel kinderen bij wie de Sint niet langs komt” Kristof Vereecke

26 november 2018

11u16 0 Zelzate De Sint heeft er een aantal knutsel- en speelgoedpieten bij. Leden van creaclub ‘De Sjettebollekes’ uit Ertvelde en enkele leraressen godsdienst van Sint-Laurens haalden een pak oude barbie- en paspoppen van onder het stof en toverden ze om te het perfecte sinterklaasgeschenk.

De poppen zijn afkomstig van de opleiding creatie en mode van het Sint-Laurensinstituut. Door de onderwijshervormingen werd de opleiding afgebouwd en waren de oude barbie- en paspoppen op overschot. De pastorale groep van de school lanceerde het voorstel om de poppen aan te kleden en weg te schenken aan het goede doel. Een kolfje naar de hand van ‘De Sjettebollekes’, een creagroep uit Ertvelde. Samen met een aantal leerkrachten godsdienst van Sint-Laurens gingen ze aan de slag met naald en draad. Ze haakten, borduurden en breiden zich een ongeluk om de barbies in een nieuw kleedje te steken. Elk popje kreeg bovendien een reservepakje. Het resultaat werd geschonken aan de vzw Lichtpunt dat zich inzet tegen kansarmoede in Zelzate. “Met deze poppen kunnen we minstens 20 kinderen een mooi sinterklaasgeschenk bezorgen”, zegt Lucien Van de Velde van Lichtpunt. Die vzw zet zich al ruim vijf jaar in voor minderbedeelden in Zelzate. “In onze gemeente zijn er spijtig genoeg nog te veel kinderen bij wie de Sint niet langskomt.”