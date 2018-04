"Roekeloos en explosief, zo kennen we hem hier" BESTUURDER (37), DIE STIEFDOCHTER (14) DUMPTE, LID VAN BERUCHTE FAMILIECLAN JEFFREY DUJARDIN

10 april 2018

02u51 0 Zelzate Met zijn vuisten, zo lijkt de 37-jarige V.B. uit Zelzate zich telkens uit benarde situaties te willen redden. Zo ook vrijdagnacht toen hij een ooggetuige rake klappen gaf na een verkeersongeval onder invloed. Daarbij raakte zijn stiefdochter (14) zwaargewond. V.B., lid van een beruchte familieclan, stond al meer dan 20 keer terecht.

Als 6-jarige knaap trok de 37-jarige V.B. uit Zelzate de baard van Sinterklaas af. Vandaag zijn de daden van V.B. minder onschuldig. Dat bewijst zijn rijkelijk gevuld strafblad. Al meer dan twintig keer moest hij voor de rechter verschijnen, bij bijna de helft van die delicten staat geweld centraal.





Begin 2011 sloeg hij samen met een kompaan een man uit Rieme halfdood. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn oogkas was gebroken, zijn milt gescheurd. Reden van de ruzie? Het slachtoffer had zijn auto geparkeerd voor het huis van de buren. Dat kon B. blijkbaar niet hebben.





Hij moest zich ook al verantwoorden voor diefstallen, wapenbezit, dierenmishandeling en zelfs heling van drie springkastelen. V.B., die deel uitmaakt van een beruchte familieclan, wordt ook wel de 'schrik van Zelzate' genoemd.





"Hij is gekend om zijn roekeloosheid en zijn explosief karakter", getuigt Peter De Backer, eigenaar van een bandencentrale in Zelzate. "Hij heeft mij ook ooit eens klemgereden. Hier in de gemeente doen er genoeg verhalen over hem de ronde", zegt Peter die vorig jaar in juli ook het slachtoffer van een diefstal werd. Vijf crossmotoren werden gestolen. "Begin juni zie ik hem in de rechtbank waar hij zich voor die diefstal moet verantwoorden. Ik hoop dat er hier eens een einde aan komt."





Ook vrijdagnacht ontaardde een verkeersongeluk in de Kapellestraat in Assenede in agressie. Met een glas te veel op reed hij toen een aantal geparkeerde wagens aan. Daarbij raakte zijn 14-jarige stiefdochter zwaargewond. Een ooggetuige zag hoe hij met het meisje wou vluchten hoewel ze amper op haar benen kon staan. Toen de ooggetuige hem wou tegenhouden, balde V.B. zijn vuisten. "Ik kreeg heel wat klappen te verduren", zegt D. die er een dik blauw oog aan overhield. Ook de 17-jarige medepassagier wou zich ontfermen over het meisje, maar werd door V. gehinderd. Het meisje werd in een gracht gedumpt. Daar werd ze een uurtje later teruggevonden.





Gebroken nekwervel

Het meisje verkeerde in levensgevaar. Behalve een gebroken nekwervel en bekken raakte ze gewond aan het hoofd. Ze moest gehecht worden.





De advocaat van B. wenst niet te reageren.