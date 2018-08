"Pas achteraf gaven ze opnames toe" 24 augustus 2018

In het verslag van de Zorginspectie staat dat in Levanta "het beluisteren van gesprekken tussen de patiënt en de bezoeker mogelijk is en in de praktijk tot de routine behoort". "Het bevestigt wat wij al een hele tijd vermoedden", zegt een familielid. "Na een bezoekje werden wij door zorgverleners soms geconfronteerd met dingen die we tegen ons dochter hadden gezegd. 'Hoe kunnen zij dat nu weten?', vroegen wij ons eerst nog af. Maar algauw beseften we dat we werden gefilmd en afgeluisterd."





Toen de familie het personeel daarmee confronteerde, werd dit hen bevestigd. "Ze benadrukten dat dit uit veiligheidsoverwegingen was."





Toen het centrum in april werd geconfronteerd met die klacht, ontkende hoofdgeneesheer Jan De Varé.





Inmiddels geeft het ziekenhuis wel toe dat er zowel visuele als auditieve bewaking is. "Maar wij verzetten ons tegen het werkwoord 'afluisteren'", zegt algemeen directeur Eddy Impens. Hoe het kan dat zorgverleners op de hoogte zijn van gesprekken tussen familieleden en een patiënt, kan Impens niet zeggen. "Dat moet onderzocht worden." (DM)