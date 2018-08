'Oplapwerken' Zelzateburg zorgen voor rust in centrum 27 augustus 2018

02u24 0 Zelzate 'Een doekje voor het bloeden', noemde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de langverwachte oplapwerken aan Zelzatebrug die afgelopen zaterdagochtend startten.

Woorden waar hij ook na dit weekend blijft achterstaan. "Deze brug heeft een grondige herstelling nodig. Dat ziet iedereen. Het wegdek is één ding, maar de brug vertoont ook vaak mechanische problemen. Vaak tot grote frustratie van onze inwoners die dan kilometers moetren omrijden. Ik begrijp dat de mensen klagen. Eigenlijk zou Vlaanderen moeten nadenken over een voetgangers- en fietserstunnel."





Bruggeman blijft ondertussen pleiten voor een duurzame oplossing, alleen is die niet makkelijk te vinden. Zo vindt Vlaanderen al jaren geen aannemer die zich garant durft te stellen voor een grondige aanpak en dus blijft het slechts bij oplapwerken. Tegen volgende week zaterdag moet Zelzatebrug een nieuw wegdek hebben. Tot die tijd kunnen enkel voetgangers en fietsers de brug over en dat heeft ook zijn voordelen. Zo was het opvallend rustig in Zelzate-centrum zonder de vele razende auto's en vrachtwagens die normaal dagelijks door het hart van de gemeente denderen.





Vandaag en morgen, telkens van 23 uur tot 4 uur, gaat de brug ook dicht voor voetgangers en fietsers. Dan zijn er herstellingswerken aan de cilinders van de brug. (KVZ)