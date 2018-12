Maurice organiseert ‘Kerst bij de Pastoor’ Maurice Koffie en Taart pakt uit met unieke kersthappening in oude pastorij Kristof Vereecke

11 december 2018

11u43 0 Zelzate Komende zaterdag en zondag organiseren ze bij Maurice, de hippe koffiezaak in de oude pastorij aan de Grote Markt, ‘Kerst bij de Pastoor’. Zondag komt mijnheer pastoor ook echt langs om alle klanten er de biecht af te nemen.

Maurice Koffie en Taart is sinds 2016 een begrip op de Grote Markt in Zelzate. De eigenaars toverden de oude pastorij om tot een hippe koffiebar. Komende zaterdag en zondag keren ze met het evenement ‘Kerst bij de Pastoor’ voor één keer met veel plezier terug naar de roots van het gebouw . “Op zaterdag kan je van 15 tot 18 uur komen smullen van onze high tea en snuisteren in de brocante. Ben je nog op zoek naar die ene kitscherige kandelaar voor op de kersttafel? Gegarandeerd vind je hem bij ons”, zegt Ilka Tillekaerts van Maurice. Op zondag organiseren ze er een fameuze kerstmarkt met allerhande lekkers, feestelijke kledij en producten om de feestdagen met glans door te komen. “Maar er is meer”, weet Ilka. “Tussen 14 en 18 uur hebben we ook een ‘pastoor’ op bezoek om onze klanten de biecht af te nemen”. Meer info via www.maurice1902.be.