l’ Obcédé start met volledig nieuwe webwinkel “Meer dan 25.000 producten online, maar dat moeten er 1 miljoen worden” Kristof Vereecke

11 januari 2019

15u27 0 Zelzate Multimediawinkel l’Obcédé is al jaren een vaste waarde in het centrum van Zelzate, maar wil dat nu ook op het wereldwijde web worden. Eigenaar Michael Brandt start met zijn eigen webwinkel waar je nu al meer dan 25.000 multimediaproducten kan vinden.

“De bedoeling is zachtjes aan uit te breiden naar een miljoen artikelen”, zegt Brandt. “Als moderne ondernemer wil ik de digitale trein niet missen. Bovendien verwacht ik via deze markt te kunnen blijven groeien. Ambitieuze plannen? Zeker, maar wel noodzakelijk. Ook via onze oude site verkochten we al veel online, met deze nieuwe aantrekkelijke site moeten we die markt nog kunnen vergroten. De site is echt prettig om te bezoeken en makkelijk in gebruik. Momenteel start onze webwinkel met enkel games, gadgets en merchandising, maar het is de bedoeling om uit te breiden met cd’s, vinyl, films, collectors items enzovoort.”

Spéciallekes

Brandt heeft alvast heel wat tijd en energie geïnvesteerd in zijn nieuwe project. “Bloed, zweet en tranen heeft het me gekost om al dat aanbod in een online concept te krijgen. Bovendien is het een vrij zware investering, maar vandaag de dag kan je niet anders dan ook online aanwezig te zijn als multimediawinkel”, zegt Michael Brandt. Net zoals in zijn winkel hoopt Brandt in zijn webstore het verschil maken met ‘de spéciallekes’. “Via ons kunnen de klanten al eens aan een moeilijk te krijgen limited edition of een collectors item geraken. Daarin willen we ons onderscheiden van de echt grote webwinkels als Bol.com. Een online winkel én een winkel met een vaste locatie voor mensen die nog in onze winkel zelf willen langskomen is de ideale combinatie”

Om de geboorte van zijn nieuwe webwinkel te vieren, is er nog gans januari een actie. Iedereen wie inschrijft op de site krijgt een kortingscode van 5 euro via e-mail zolang de voorraad strekt. Meer info via www.lobcede.be.