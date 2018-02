"Klooster maximaal één avond per week open" 21 februari 2018

In de toekomst zal er 's avonds maar één activiteit per week georganiseerd kunnen worden in cultuurhuis 't Klooster in de Kerkstraat.





Dat besliste de gemeenteraad nadat er in de buurt ongerustheid bestond over de uitbating van het gebouw nadat de gemeente het overkocht van comedian Joost Van Hyfte. "Bedoeling is om het gebouw in de toekomst vooral een ceremoniële functie te geven", verduidelijkt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Denk aan jubilea, trouwplechtigheden, ontvangsten,.... Maar we gaan er ook de gemeenteraad organiseren. Uiteraard willen we het gebouw ook blijven gebruiken voor culturele activiteiten. Maar er kan maximaal één avondlijke activiteit per week doorgaan. Dit om de overlast voor de buurt te beperken. Ook de gemeentelijke musea kunnen blijven", besluit Bruggeman. (KVZ)