‘Katse Bourgondiërs’ willen passie voor Belgische bieren delen “Noem ons zeker geen zuipclub” Kristof Vereecke

24 maart 2019

13u19 6 Zelzate De Katte heeft zijn eigen officiële bierclub. Afgelopen weekend kwamen ‘De Katse Bourgondiërs’ een eerste keer samen in hun stamcafé De Zwarte Kat. De komende maanden staan tal van biertastings, foodparings en andere bieractiviteiten op het programma.

“Het idee ontstond vorig jaar toen hier in het café een biertasting georganiseerd werd”, zegt Bart Dejonghe, voorzitter van de nieuwe bierclub. “Die avond viel zo in de smaak bij de stamgasten dat we met het idee speelden om een eigen club op te starten. Toevallig werd de biertasting gegeven door de voorzitter van Zythos, de nationale vereniging voor bierproevers. Daarom besloten we ook lid te worden. De Katse Bourgondiërs zijn één van de 38 officiële bierclubs van het land en daar zijn we uiteraard trots op.”

Open Straatjesdag

Met 31 leden heeft de nieuwe club zijn start alvast niet gemist. “Het enthousiasme is groot. We hebben al een volledig jaarprogramma. Noem ons zeker geen ‘zuipclub’. Alles wat we doen, gebeurt uit passie voor het Belgische bier. Zo organiseren we biertastings, maar ook foodpairings en brouwerijbezoeken. Met andere woorden: veel meer dan bier drinken alleen. Het gaat om België als bierland, we dragen onze biercultuur hoog in het vaandel. Daarnaast willen we in september ook een buurtfeest organiseren op de Katte tijdens de jaarlijkse Open Straatjesdag.”

Nieuwe leden zijn nog altijd welkom om toe te treden. Meer info over de nieuwe bierclub via www.dekatsebourgondiërs.be