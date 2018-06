"Kastanje blijft dienstencentrum" 08 juni 2018

02u45 0

"De Kastanje blijft ons dienstencentrum en ontmoetingsplaats", zegt OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V-Vrij Zelzate). Laureys reageert op de heisa die ontstond nadat het agentschap Zorg en Gezondheid de erkenning van het OCMW-dienstencentrum introk. De kwaliteit van het aanbod bleek onvoldoende en ook administratief liep één en ander mis. "Door personeelsverloop moest tijdelijk voorrang gegeven worden aan de werking van de sociale dienst. Vandaag is er weer een halftijdse centrumleider. Tevens wordt een halftijds logistiek medewerker toegevoegd om de uitbating te verzekeren. De Kastanje blijft bestaan en zal de ontmoetingsplaats blijven die ze al jaren is. We zullen er alles aan doen om de erkenning te vrijwaren", aldus Laureys. (KVZ)