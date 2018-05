"Juf Evy was zonnetje van de school" De Krekel in rouw na overlijden kleuterleidster (43) JEFFREY DUJARDIN

05 mei 2018

02u36 0 Zelzate De 43-jarige juf Evy die donderdag na het uitzwaaien van de laatste kleutertjes neerzeeg, is gestorven ten gevolge van een longembolie. Basisschool De Krekel in Zelzate richt een herdenkingshoekje in. "Ze was de juf met het warmste hart. De leegte die ze achterlaat, is immens", zeggen de directrice en collega's.

Juf Evy (43) had donderdag om 17.50 uur net de laatste peuters en kleuters uitgezwaaid toen ze neerzeeg. Twee ambulances en een MUG-team snelden nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.





"Volgens de MUG-arts stierf ze ten gevolge van een longembolie", vertelt haar broer Gerdy (46). "Ze was kansloos. Een dokter die toevallig voorbij kwam, hielp nog bij de reanimatie, maar er kon geen hulp meer baten. Het is verschrikkelijk, zo plots. Evy stond altijd voor iedereen klaar: haar gezin, onze ouders en familie. Toen ik door een moeilijke periode ging, stak ze een briefje met een boodschap achter de ruitenwisser van mijn auto. Dat was Evy, met weinig woorden veel teweegbrengen. Een bescheiden vrouw met een groot hart voor iedereen", vertelt Gerdy.





Ook in basisschool 'De Krekel' is het verdriet groot. Ze werkte er al 23 jaar en was kleuterjuf in de vlinderklas, de leeftijdsgroep van 2,5 tot 3 jaar. "De leegte die ze achterlaat, is immens", zegt waarnemend directrice An Lecluijze. "Het is onwezenlijk dat ze niet meer terugkeert. Ze was zo fier om deel te mogen uitmaken van onze warme school. Haar klas was haar hart en ziel."





Ook collega's zijn diep onder de indruk van het verlies. "Ze was op school de juf met het warmste hart. Ze fleurde iedereen op", zegt een collega en vriendin. "Toen ik vorig jaar in het ziekenhuis belandde, was ze de eerste die aan mijn ziekbed stond. Met een cadeautje, én ze had zelfs eten gemaakt voor mijn man. Ze was enorm gul."





Herdenkingshoekje

Die liefde en aandacht had ze ook in overvloed voor de leerlingen. "Voor de leerlingen die hun communie doen, had ze al een cadeautje klaar staan. Toen ze donderdag even ging zitten, omdat ze zich niet goed voelde, lag er zelfs nog een kindje op haar schoot te slapen" zegt een andere collega geëmotioneerd.





De lessen waren gisteren geschrapt, maar de school was wel open om de kinderen op te vangen. Directie en collega's denken na over hoe ze moeten omgaan met het grote verlies. "De school ademt Evy, elk hoekje doet wel aan haar denken", zegt de directrice. "We richten een paar herdenkingshoekjes in, waar kinderen hun tekeningen kwijt kunnen", zegt ze. "In haar klas hangt aan de muur een zelfgemaakte zon van papier-maché. Die zal een belangrijke rol spelen in haar herdenking, want zij was het zonnetje van onze school."