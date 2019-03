“In pyjama naar school? Dat is gewoon supergezellig” Oproep van Bednet valt ook dit jaar niet in dovemansoren Kristof Vereecke

15 maart 2019

12u58 0 Zelzate Nationale pyjamadag vandaag. Duizenden jongeren over heel Vlaanderen komen vandaag in hun pyjama naar school. Op die manier steken ze de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte een hart onder de riem. Ook bij Sint-Laurens in Zelzate.

De nationale pyjamadag is een initiatief van Bednet, de organisatie die het mogelijk maakt dat langdurig zieke kinderen van op afstand toch les kunnen blijven volgen. Ook bij Sint-Laurens in Zelzate viel de oproep niet in dovemansoren. Zelfs de juffen trokken voor één keer hun pyjama aan om voor de klas te staan. “Da’s het minste wat we kunnen doen”, aldus juf Anouk van de eerste kleuterklas. “Het is onze manier om mee te leven met die vele kinderen die niet naar de klas kunnen omdat ze ziek zijn. Het is heel belangrijk dat kinderen ook als ze ziek zijn les kunnen volgen. Op die manier blijven ze bij en houden ze tegelijkertijd contact met hun klasgenootjes. Daarnaast is het gewoon supergezellig om op vrijdag eens in je pyjama naar school te komen.” De kleuters genoten alvast met volle teugen van de gezelligheid in de klas.