"Ik wil de eerste zijn die zijn vrouw altijd podium opsleurt" De komiek die even mee het WK Voetbal gaat belichten én aan nieuwe show werkt KRISTOF VEREECKE

12 mei 2018

02u31 1 Zelzate Hij noemt zichzelf een C-komiek - hooguit een B-komiek. Maar toch vult hij met 'Crisiskok' al meer dan twee jaar hele zalen in Vlaanderen en Nederland. Op 25 mei sluit Zelzatenaar Joost Van Hyfte die reeks af in een uitverkochte Antwerpse Arenberg. In de zaal ook de halve ploeg van Extra Time, de voetbaltalkshow op VRT die samen met Van Hyfte het WK Voetbal naar de Vlaamse huiskamer zal brengen.

'Crisiskok' was de derde voorstelling

op rij waarin je kookt op het podium.

Zit er geen sleet op die formule?

"Integendeel. Het klopt dat het succes van de kookboeken en de kookprogramma's achteruitgaat, maar Jeroen Meus blijft het goed doen. En ik heb de indruk dat het theaterpubliek een kokende comedian nog altijd weet te smaken. Ik zal zelfs meer zeggen: het verbaast me dat er nog niemand anders opgestaan is die hetzelfde doet."





Zeg je nu dat 'Crisiskok' een opvolger krijgt?

"Zeker. De nieuwe voorstelling zal 'Keukengeheimen' heten. Ik ben momenteel al volop grappen aan het try-outen. Met 'Keukengeheimen' ga ik graven in de wereld van het beroepsgeheim. Ik verklap hoe het eraan toegaat in de keuken, maar neem mijn publiek even graag mee naar de periode waarin ik foto's ontwikkelde voor Minute Colors. Heb jij enig idee hoeveel mannen een foto nemen van hun 'piet' met een zonnebril op en een sigaret onder hun balzak? Daar had je in de jaren negentig geen internet of sociale media voor nodig!"





In Crisiskok heeft je vrouw Hilde een prominente rol. Een recensent vergeleek jullie zelfs met Johnnie Cash en June Carter. Krijgt ze ook in de nieuwe zaalshow een rol?

"De vergelijking met Johnny Cash is mooi. Het grote verschil is dat June Carter als een soort sidekick fungeerde voor Cash. Mijn vrouw is in mijn zaalshows veel belangrijker. In 'Keukengeheimen' wil ik haar zelfs een eigen stem geven. Na de eerste comedian die kookte, wil ik ook de eerste comedian zijn die overal zijn vrouw mee op het podium sleurt. (lacht) Neen, het is echt supercool om overal samen op pad te zijn. Noem ons gerust de Nicole en Hugo van de Vlaamse comedy. Al betwijfel ik of Nicole na de show Hugo zijn podium opruimde terwijl hij een praatje maakte met de fans. Evolutie is een schone zaak. Voor alle feministen die dit lezen: 't is maar om te lachen. Ik zie mijn vrouw echt doodgraag."





Je treedt tegenwoordig blijkbaar

ook op in het Franstalig landsgedeelte?

"Ik zie het als een uitdaging om buiten mijn comfortzone te treden. Bovendien koop ik op die manier tijd - ik kan dezelfde grappen vijf jaar langer vertellen. Via een kennis heb ik onlangs het aanbod gekregen om een kleine tournee te doen in Québec. Een beetje oefenen bij onze Waalse vrienden kan dan geen kwaad."





Twee jaar uitverkochte zalen, een tournee

in Canada, en ik hoorde dat je zelfs naar het

huwelijk mag van Michael Van Peel. Is Joost Van Hyfte eindelijk gearriveerd als komiek?

"Maak er half uitverkochte zalen van, en daar ben ik zeer tevreden mee. Het klopt dat de crisis voorbij is voor deze kok. Ik voel me gezegend te kunnen doen wat ik graag doe. Je hebt A-, B- en C-komieken. A-komieken zijn kanonnen als Alex Agnew en Philippe Geubels, die constant met hun 'muil' op tv komen. Daar net onder heb je gasten zoals Thomas Smith en Bert Gabriëls, die af en toe iets mogen doen op televisie. Het is nu eenmaal een feit dat televisie de sleutel blijft tot volle zalen in Vlaanderen. Spijtig genoeg is mijn Oost-Vlaamse tongval niet zo sexy voor televisie. Maar ik heb een publiek en daar doe ik het voor. Ik speelde als kind al sketches van André Van Duin en Gaston en Leo na. Toen ik die gasten voor een volle zaal zag staan, dacht ik: 'Holy shit, zie die daar'. Nu sta ik er zelf. Ik leef echt de droom. Niet slecht voor een C-komiek."





Op 25 mei sta je een laatste keer met

Crisiskok op de planken. Daarna vakantie?

"Integendeel. In juni versla ik dertig dagen lang het WK Voetbal, samen met de ploeg van Extra Time. Da's echt heftig. Ik zal elke dag van 14 uur tot 's nachts op de set aanwezig zijn. Ik parkeer mijn mobilhome gewoon een maand lang in de schaduw van de VRT-toren. De ploeg van Extra Time komt trouwens kijken in de Arenberg."





Ken je ondertussen iets van voetbal?

"Geen fluit. Wesley Sonck kan nog altijd niet geloven dat iemand zoals ik de sportkrant rechtstreeks in de vuilnisbak gooit. Zelf doen zo'n gasten niets anders dan sportgazetten verslinden, maar da's mijn rol ook helemaal niet tijdens Extra Time. Mijn grote troef tijdens het WK is dat ik helemaal niet geïnteresseerd ben in al die wedstrijden. Iemand als Jan Mulder apprecieert die kwetsbaarheid zelfs. Het biedt me ook de luxe om ondertussen een scampi of worstje op de barbecue te leggen. Je moet beseffen dat een Gert Verheyen praktisch inwoont bij de VRT tijdens zo'n toernooi. Die kunnen dertig dagen lang amper een kop koffie halen. Dan kom ik in beeld als 'mama', en dat wordt geapprecieerd. Ook door de programmaploeg. Zij willen geen minuut voetbal missen en dan zorg ik tussendoor voor een lekker hapje. Met koken koop je zoveel liefde: van je publiek, je vrouw,... En ja, zelfs van Jan Mulder."