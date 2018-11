‘Ik was nog nooit in Zelzate geweest’ opnieuw in de rekken “Zelzatenaren zijn de Walen van Vlaanderen” Redactie

15 november 2018

16u42 1 Zelzate Het boek ‘Ik was nog nooit in Zelzate geweest’ van auteur Thomas Blommaert krijgt een herdruk.

Blommaert beschreef acht jaar geleden in zijn boek een halve eeuw politieke- en sociale geschiedenis van Zelzate. Zo zocht hij onder andere een antwoord op de vraag waarom de Partij van de Arbeid er zo succesvol is. De recente politieke ontwikkelingen in de kanaalgemeente zorgen er nu voor dat het boek een herdruk krijgt. “Het boek is een biografie van een fabrieksdorp zoals er in Vlaanderen geen twee zijn. Zelzatenaren zijn de Walen van Vlaanderen”, liet hij zich recent nog vallen. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij EPO. Die uitgeverij bracht begin dit jaar nog een boek uit over de befaamde Zelzaatse volkswijk ‘Klein Rusland’.