‘Give it back’ haalt Christophe Busch naar ’t Klooster Natuurvereniging pakt opnieuw uit met interessante spreker Kristof Vereecke

22 januari 2019

11u31 0 Zelzate Na de Nederlandse oceaanspecialist Dos Winkel haalt natuurvereniging ‘Give it Back’ met Christophe Busch op woensdag 23 januari opnieuw een interessante spreker naar ’t Klooster.

Busch is sinds 2012 de grote man achter de Dossinkazerne en het museum over de Holocaust. In ’t Klooster komt hij zijn lezing ‘Wij versus zij’ brengen. Een uiteenzetting over media, politiek, links, rechts,…. “Heel actueel allemaal”, zegt organisator Jonas Wielandt. “In plaats van direct met de vinger te wijzen gaat Busch tijdens deze lezing dieper in op de oorzaken en hoe we dit best aanpakken.”

De voorstelling start om 19.30 uur. Inkom 5 euro.