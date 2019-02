“Geen plannen om visvijver te dempen” Nieuwe bestuursploeg wil bestaande infrastructuur nog verbeteren en verder uitbouwen Kristof Vereecke

18 februari 2019

15u32 0 Zelzate De nieuwe Zelzaatse bestuursploeg heeft geen intentie de visvijver naast het gemeentehuis te dempen. Dat zegt kersvers schepen van Sport Luc Van Waesberghe (sp.a) na een vraag van hengelclubs ‘Het Loze Vissertje’ en ‘De Kilvissers’.

Die twee verenigingen hadden geruchten opgevangen dat de nieuwe bestuursploeg de gemeentelijke visvijver zou willen dempen. Meteen ook de motivatie waarom ze zich lieten aansluiten bij de gemeentelijke sportraad. Schepen van Sport Luc Van Waesberghe (sp.a) drukt de geruchten onmiddellijk de kop in. “Onze toekomstcoalitie wil de bestaande sportinfrastructuur niet alleen behouden, maar verder verbeteren en uitbreiden. Ook de visvijver hoort daarbij”, aldus Van Waesberghe, die zegt momenteel bezig te zijn met een grote informatieronde rond het sportieve leven in de kanaalgemeente.

Gemeenteraad

De visvijver is ondertussen ook een item op de volgende gemeenteraad. Zo stelt ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD), zelf een fervent sportvisser, zich vragen over de verdere uitbating van de gemeentelijke visvijver. Ook de vraag of de Vredekaai al dan niet terug opengesteld wordt voor vrachtwagens komt daarbij opnieuw naar boven. “Dit kan ook gevolgen hebben voor de gebruikers van de visvijver”, weet Bruggeman. Antwoord tijdens de gemeenteraad van maandag 25 februari.