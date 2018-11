‘Gantoisetippers’ op processie naar Daknam



Oost-Vlaamse voetbalderby leeft in Zelzate en ver daarbuiten Kristof Vereecke

30 november 2018

13u12 0 Zelzate Zeven Gantoisetippers, dat zijn fervente AA Gent-supporters uit Zelzate, trekken vandaag van hun stamlokaal op de Grote Markt te voet naar Daknam.

Daar spelen de Buffalo’s vanavond de Oost-Vlaamse voetbalderby tegen Sporting Lokeren. De 22-kilometerslange tocht is ondertussen een traditie. “Het is een paar jaar geleden begonnen met een zot idee, maar het is ondertussen voor velen een vaste afspraak als we tegen onze buren uit Lokeren spelen”, zegt ‘hoofdtipper’ Freddy Plasschaert. De Gantoisetippers maken er dan ook een echt dagje uit van. “We vertrekken ’s ochtends en bouwen hier en daar een stop in. Een processie zonder kapelletjes is geen echte processie”, knipoogt Plasschaert. Met hun tocht hopen de Gantoisetippers hun blauw-witte helden te inspireren tot derbywinst. Maar ook voor Sporting Lokeren is de derby van levensbelang. Lokeren staat momenteel troosteloos laatste en heeft dringend nood aan drie punten. Leuk detail: Zelzate is ook de thuisgemeente van de Yellowbrothers en de Voskens, twee grote Sporting Lokeren-supportersclubs. Ook zij trokken al richting Ghelamco op bedevaart. Eén ding is zeker: de Oost-Vlaamse derby leeft in Oost-Vlaanderen en al zeker in Zelzate.