“De nieuwe Seppe Smits? Evy mag even hoog mikken” Vlaanderen heeft nieuw snowboardtalent van wereldformaat Kristof Vereecke

03 december 2018

12u28 0 Zelzate Na Seppe Smits heeft België een nieuw snowboardtalent van wereldformaat. Evy Poppe (14) uit Zelzate wordt door Topsport Vlaanderen nu al naar voor geschoven als de leading lady van de Belgische wintersport. Volgens topsportdirecteur Stijn Urkens moet Evy al een eerste keer kunnen schitteren op de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022. Vier jaar later moet ze medaillerijp zijn. “De nieuwe Seppe Smits? Evy heeft zeker de kwaliteiten om even hoog te mikken.”

Evy Poppe zit sinds dit schooljaar op de topsportschool in Antwerpen, maar ze groeide op in het Oost-Vlaamse Zelzate. Een gemeente die in het verleden enkel het nieuws haalde door Eddy Wally of zijn politieke klimaat. De hoogste bergen van Zelzate zijn de befaamde brug over het kanaal Gent-Terneuzen en een voormalige gipsberg die omgetoverd werd tot het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. Toch is het de thuis van één van de grootse snowboardtalenten ter wereld. “Ik ben net zoals iedereen beginnen snowboarden op skivakantie met mijn ouders”, vertelt Evy. “Ik was vier. Volgens mijn ouders was ik er vrij snel mee weg.” En zo stond Evy skiverlof na skiverlof op haar snowboard. “Op een dag kwam er een Oostenrijker naar ons toe met de vraag of dat kleine meisje op haar snowboard onze dochter was”, zegt vader Kenneth Poppe. “Blijkbaar had ze talent. Eenmaal thuis zijn we dan maar eens gaan kijken of ze geen lid kon worden van een club. Net over de grens in Terneuzen was er een overdekte skidome en dus zijn we naar daar gereden. Tijdens de eerste training begon ze met een paar voorzichtige bochtjes, maar in no time was ze de ene trick na de andere aan het oefenen. Op haar achtste hebben we haar ingeschreven voor een wedstrijd in een lokaal circuit. Dat viel zo goed mee dat we met Evy naar het buitenland gereden zijn. Daar liet ze bijna alle Oostenrijkse en Zwitserse meisjes achter zich. Toch de Europese snowboardlanden bij uitstek. Die dag beseften we pas echt hoe goed Evy wel was.”

Queen of the Valley

Ondertussen is Evy Poppe geen onbekende meer in het snowboardwereldje. Slopestyle of big air, het gaat Evy allemaal even makkelijk af. 2018 sluit ze af binnen de top dertig van het internationale vrouwensnowboarden. Buiten de Aziatische meisjes is ze de enige tiener aan het internationale snowboardfirmament. Vorig jaar won ze 16 van haar 18 internationale wedstrijden. Daarnaast won ze vier jaar op rij de prestigieuze ‘Queen of the Valley-wedstrijd’ in het Oostenrijkse Zillertal en is ze het gezicht van de Italiaanse skibrilfabrikant Ariete. Zelf blijft ze er rustig bij. “Ik amuseer mij gewoon enorm met snowboarden. Als we niet in het buitenland zitten, vind je me sowieso op de indoorpiste. Het is een levensstijl. Uiteraard hoop ik er ooit mijn beroep van te maken, maar zoiets kan je niet voorspellen. Ik kan alleen maar mijn best doen.” Elke dag staat ze om 8 uur in de fitness voor een sessie van twee uur, daarna duikt ze in de schoolboeken en staat ze nog een paar uur op haar snowboard. “De combinatie met school is niet evident omdat ik soms weken in het buitenland zit, maar dankzij Sneeuwsport Vlaanderen word ik goed begeleid. Daarnaast krijg ik heel veel steun van mijn ouders. Ze reizen vaak mee naar de wedstrijden en steunen me in alles. Het is een zwaar leven, maar ik zou het met niks anders willen ruilen.”

Olympische Spelen

Vlaams topsportdirecteur Stijn Urkens windt er geen doekjes om. “Na de Japanse meisjes is Evy één van de grootse snowboardtalenten ter wereld. Ze combineert hard werk met een echte killermentaliteit tijdens de wedstrijden. Ze is nu al de leading lady van de Belgische wintersport. Op de Spelen van Beijing in 2022 moet ze zich een eerste keer kunnen tonen, maar we mikken met haar naar 2026. Of ze de nieuwe Seppe Smits is? Da’s moeilijk te zeggen, maar ze mag zeker even hoog mikken. Laat het ons zo stellen: we hopen dat ze even succesvol wordt als Seppe.”

In haar thuisgemeente Zelzate kruisen ze alvast de vingers. Evy is misschien wel het beste wat de kanaalgemeente in lange tijd is overkomen.