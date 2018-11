“Bij 500 likes en shares springt Marina Wally uit een vliegmachien” Marina Wally gaat weddenschap aan met organisatoren Kamping Kerst Redactie

16u29 0 Zelzate Hoe zou het nog zijn met Marina Wally? Het antwoord is uitstekend! ‘La Wally’ ging een weddenschap aan met de organisatoren van Kamping Kerstmis, de kerstballenvariant van het befaamde Kamping Kitsch Club.

Die namen een grappig promofilmpje op voor de winterversie van Kamping Kitsch Club met Marina Wally in de hoofdrol. Als het filmpje 500 likes krijgt en ook nog eens 500 keer gedeeld wordt op Facebook, springt Marina uit een vliegmachien. “Een droom die uitkomt”, zegt Marina. “Ik heb ooit aan mijn vader beloofd om met hem uit een vliegmachien te springen. Spijtig genoeg is het er nooit van gekomen. Dankzij Kamping Kerst kan ik nu een eerbetoon brengen aan één van de grootste hits van mijn vader.” Of Marina schrik heeft? “Wat denk je nu zelf? Ik kijk er naar uit. Ooit zat ik als eerste Vlaamse artieste op een rodeostier tijdens Kamping Kerst, een duosprong zal ook wel lukken zeker?” Laat het liken en delen beginnen.

Kamping Kerst op zaterdag 15 december in de Oktoberhallen in Wieze.