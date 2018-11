“Als nieuwe bewindsploeg lokale economie wil versterken, dan steun ik dat” Ook Unizo wil nieuwe dieprode coalitie kans geven Redactie

15 november 2018

16u28 0 Zelzate In tegenstelling tot de Kamer van Koophandel (Voka) schiet Unizo Oost-Vlaanderen de nieuwe coalitie tussen sp.a en het extreemlinkse PVDA niet op voorhand af. Ook Unizo Zelzate wil de nieuwe beleidsploeg een kans geven.

Daar waar Voka zijn leden opriep om niet samen te werken met de nieuwe dieprode coalitie in Zelzate wegens ondemocratisch en bedrijfsasociaal, reageert Unizo gematigder. “Doemdenken dat een bedrijf als Arcelor Mittal zou delokaliseren vanwege een lokale ‘pestbelasting’ is te kort door de bocht en neigt naar bangmakerij”, zegt Unizo-topman Jos Vermeiren in een opiniestuk voor De Standaard. “Een gemeente als Zelzate beseft zelf maar al te goed welke toegevoegde waarde Arcelor Mittal en bij uitbreiding de Gentse Kanaalzone heeft voor de lokale bevolking en welke welvaartssurplussen grote bedrijven creëren voor de overige ondernemers in de regio. Je bijt niet in de hand die je voedt.”

Vermeiren gaat zelfs nog een stap verder. “Als ik in het programma van de nieuwe bewindsploeg lees dat ze de lokale economie wil versterken, dat ze een faire belastingverlaging wil doorvoeren voor 600 lokale ondernemers, dat ze actief wil inzetten op een cohesieversterkend beleid in de dorpskernen, dan kan ik dat alleen maar steunen.” Iets waar ook de lokale Unizo-afdeling zich eerder al positief over uitsprak.