Zuidlaan krijgt nieuwe voetpaden 20 januari 2018

Zele De Zuidlaan in Zele krijgt nieuwe voetpaden. Bij de aanleg wordt extra aandacht besteed aan mindervaliden.

In december al zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken in de Zuidlaan in Zele. Deze maand wordt verder werk gemaakt van de heraanleg van de voetpaden en de opritten in de straat. De huidige voetpaden en opritten worden volledig vernieuwd in grijze betonstraatstenen.





Extraatjes

De plantvakken en de bomen in de straat blijven behouden en er komen enkele extraatjes. Zo wordt er een oversteekplaats voor visueel gehandicapten voorzien aan het kruispunt van de Zuidlaan met de Kouterstraat. In de Kouterstraat komt een zebrapad met boordstenen voor mindervaliden. De werken zullen ongeveer drie weken duren. (KDBB)