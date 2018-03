Zoekactie naar Brian levert geen sporen op FEDERALE POLITIE TREFT WEL KLEDINGSTUKKEN AAN IN ZOEKGEBIED KOEN BATEN

30 maart 2018

02u47 0 Zele Bij de zoektocht naar Brian Borms heeft de federale politie gisteren kledingstukken aangetroffen. Of de kleren van hem zijn, is nog niet duidelijk. Voor de tweede dag op rij werd er langs de E17 in Overmere gezocht naar sporen van de jongeman.

Een zeventigtal agenten, een helikopter van de federale politie, de civiele bescherming en sonarboten hebben gisteren een hele dag gezocht naar sporen van Brian Borms. Ook de cel Vermiste Personen houdt zich bezig met de zaak. De 24-jarige jongeman verliet op 31 mei vorig jaar zijn woning met de bankkaart van zijn moeder. Die gebruikte hij nog in Borgerhout, waarna hij terugkeerde via Antwerpen naar Lokeren. Daar belde hij zijn moeder nog op. Zij wilde haar zoon gaan ophalen in Lokeren, maar trof hem daar niet meer aan. Sindsdien ontbrak elk spoor en verdween de zaak op de achtergrond, tot gisteren en woensdagmiddag.





Wat er met Brian gebeurde na de laatste telefoon naar zijn moeder is momenteel onduidelijk. Dat de man, na bijna een jaar vermist te zijn, iets kan overkomen zijn, valt niet uit te sluiten. Tekenen van zelfdoding zijn er op het eerste zicht niet.





Jas aangetroffen

"Wij houden echter alle pistes open. Dit kan gaan van kwaad opzet tot andere omstandigheden, maar het tijdsverloop is niet meteen gunstig", vertelt Patrick Willocx van de federale politie. Kort na de middag werd er een jas aangetroffen in het gebied, maar het moet nog onderzocht worden of deze behoorde tot Brian of iemand anders. "Het gaat om een bijzonder groot zoekgebied langsheen de E17 in Overmere en Lokeren. We zoeken in verschillende sectoren met man en macht en houden ook de duikers standby mocht het nodig zijn", aldus Patrick Willocx. Bij de zoektocht krijgen ze ook steun van de politieschool van Brabant. Waarom de politie net deze week een zoektocht startte naar de jongeman willen ze niet meedelen. "Wel zijn er enkele elementen in het onderzoek die ons naar hier brengen en ons tot een zoekactie lieten overgaan." Zo zou het gsm-signaal van Brian daar het laatst zijn waargenomen.





"Wij hopen alleszins hier aanwijzingen te vinden, ook voor de getroffen familieleden. De onwetendheid in deze situatie is heel moeilijk. Bij een onrustwekkende verdwijning wil je als familie altijd een antwoord krijgen", klinkt het. De zoekactie werd gisterenavond stopgezet en leverde buiten de kledij geen spoor op naar Brian. "De gevonden elementen zullen we verder onderzoeken. De komende dagen zullen we de zoekactie evalueren. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog zoekacties plaatsvinden", besluit Willocx. Wie nog tips heeft over de zaak of iets gezien zou hebben, kan nog steeds contact opnemen met de politie via 0800 30 30 0.