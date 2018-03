Zo ziet sporthal van 7 miljoen eruit GEMEENTE ONTHULT PLANNEN VAN LANGVERWACHTE NIEUWBOUW KATRIJN DE BLESER

28 maart 2018

02u34 1 Zele Zele krijgt eindelijk zijn eigen sportinfrastructuur. De plannen voor de bouw van de nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur achter gemeenschapscentrum De Wiek werden gisteren voorgesteld aan het publiek.

"De site aan de Zandberg wordt verder ontwikkeld als vrijetijdssite nu ook de sportinfrastructuur werkelijkheid wordt", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). Eind 2011 kocht de gemeente de private sporthal VHVD aan. "Een oude fabriekshal die omgebouwd werd tot sporthal. We kenden de staat van de sporthal, maar we wilden de vele clubs die ervan gebruikmaken niet op straat zetten. We zijn blij dat de vele sportclubs in september 2019 kunnen verhuizen naar de nieuwe sportinfrastructuur."





773 vierkante meter

Dat wordt een gigantisch gebouw met verschillende zalen voor een waaier aan sporten. "Een grote zaal van 2.640 vierkante meter moet plaats bieden aan basketbalploegen, mini- en zaalvoetbal, volleybal en badminton", zegt schepen van Sport, Dirk De Mey (Open Vld). "Die zal negen meter hoog zijn en kan in twee gedeeld worden aan de hand van een gordijn. Een speciale sportvloer maakt het mogelijk om er verschillende sporten te beoefenen, ook G-sporten." De grote zaal heeft net als de turnzaal een vrije hoogte van negen meter. "De turnzaal zal 773 vierkante meter groot zijn. Praktisch voor de turnclubs: de toestellen kunnen gewoon blijven staan. Vandaag trainen ze in de gemeenteschool waar steeds alles moet opgesteld en afgebroken worden." Verder is er op de gelijkvloerse verdieping nog een danszaal, een plekje voor de sport- en jeugddienst, kleedkamers en bergruimtes voor de buitensporten en voor de jeugdverenigingen.





Op de verdieping worden nog drie sportzalen voorzien. "Een zaal voor de ropeskippers, eentje voor de judo en karate en nog een bokszaal", zegt De Mey. "Ook komt er een tribune met 200 plaatsen, kleedkamers, een polyvalente ruimte en een cafetaria." Het is de tijdelijke vereniging DMI - DBI die het project zal verwezenlijken waarbij de aannemer het Zeelse bedrijf JURI nv is.





De nieuwe sporthal wordt een zogenaamd BEN-gebouw: bijna energie neutraal. "Uiteraard komen er LED-verlichting en zonnepanelen. Verder worden de meest innovatieve technieken gebruikt zoals een warmtepomp die warmte uit het douchewater gaat onttrekken en een ventilatiesysteem dat vraaggestuurd gaat werken in functie van de luchtkwaliteit", zegt Dimitri Rombout van Abetec Architecten.





"Het project heeft een kostenplaatje van 7.474.000 euro. Dat is een miljoen meer dan aanvankelijk voorzien. Er waren enkele extra aanpassingen nodig nadat er overlegd werd met de verenigingen", zegt schepen van Financiën, Guy De Roover (ZDB). De werken gaan eind 2018 van start. In september 2019 moeten de verenigingen hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw.