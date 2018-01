Zeven voertuigen geverbaliseerd voor parkeerovertreding 30 januari 2018

02u47 0

De politie van Berlare/Zele heeft gisteren een controle gevoerd op het wildparkeren aan de schoolomgevingen in Zele en Berlare. De politie kreeg er regelmatig klachten over het zomaar parkeren van wagens waar het niet toegelaten is in de schoolomgeving. De politie verwittigde lange tijd, maar treedt nu toch strenger op. Vandaag werden er aan PiusX al zeven voertuigen meteen geverbaliseerd voor lichte of zware parkeerinbreuken. Er werd ook nog een voertuig geverbaliseerd op de Koevliet in Zele. De politie zal de komende dagen en weken ook nog aan de andere scholen patrouilleren. (KBD)