Zeven Katholieke scholen verenigd onder nieuw logo 01 februari 2018

02u39 0 Zele De verschillende scholen van het Katholiek onderwijs (KaO) in Zele hebben samen een nieuw logo klaar. "Hiermee willen we onze zeven scholen nog meer verenigen", zegt Claudio Snauwaert, algemeen directeur van KaO Zele.

Aan de zeven scholen van het Katholiek onderwijs in Zele wapperen nu al andere banners. Op die banners is het nieuwe logo te zien van KaO, de overkoepelende organisatie van De Kouter Basis, De Kleuterkouter, De Vlinderboom, Pius X Basis, Heikant, De Zonnewijzer en OLVI -Pius X. Zeven scholen verspreid over zes vestigingsplaatsen, die samen goed zijn voor een 350-tal leerkrachten en zo'n 3.000 leerlingen.





"Het nieuwe logo expliciteert de verbondenheid, de samenwerking tussen basisscholen, maar eveneens tussen het buitengewoon en het secundair onderwijs, en de twee schoolbesturen: vzw Vrij Onderwijs Zele en vzw Katholiek school Zele-Heikant", zegt Claudio Snauwaert, algemeen directeur van KaO Zele.





Behalve het nieuwe logo werd meteen ook werk gemaakt van een nieuwe website. Op www.kaozele.be vinden ouders kernachtig een overzicht van de verschillende scholen en de bijhorende visie. (KDBB)