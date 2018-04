Zelfs pillen uit de muur halen is mogelijk DRIE APOTHEKERS WERKEN SAMEN VOOR BETERE SERVICE KATRIJN DE BLESER

28 april 2018

02u34 0 Zele Drie apothekers vormen Apotheekgroep Zele. Voor de klanten betekent het ruimere openingsuren en snellere service. Via het afhaalkastje kunnen ze ook na sluiting medicatie ophalen. "Wij hebben meer tijd om ons te specialiseren."

Apothekers De Neve aan het marktplein, De Pla uit De Deckerstraat en apotheek Durmen werken voortaan samen. "We behouden onze eigenheid en onze eigen vestiging, maar achter de schermen werken we al een jaar aan een nauwe samenwerking", zegt Nele de Pla, apotheker van de gelijknamige zaak. "Vanuit de beroepsvereniging worden we aangemoedigd om samenwerkingen op poten te zetten. Maar in de praktijk gebeurt dat nog niet. We zijn één van de eersten die het effectief doen."





Klantendossiers

De samenwerking moet het de klanten gemakkelijker maken. "We stemmen onze openingsuren en vakantieperiodes op elkaar af zodat klanten steeds in één van de drie vestigingen terecht kunnen. We kunnen de dossiers van elkaars klanten opvragen en onmiddellijk inkijken om efficiënter te werken. Voorwaarde is wel nog steeds dat de patiënt zelf toestemming geeft", zegt Hilde De Neve, titularis van de apotheek aan het marktplein. "Daarnaast kunnen we ook elkaars stock bekijken. Als we een medicijn niet in voorraad hebben, sturen we de klant meteen door naar één van de andere vestigingen. Of we laten het klaar leggen in een afhaalkastje aan de apotheek in Durmen, dan hoeft de klant geen rekening te houden met de openingsuren." Enkele maanden geleden werden de afhaalkastjes aan de apotheek geplaatst. Patiënten kunnen er hun bestelling op elk moment van de dag afhalen nadat ze van de apotheker een code toegestuurd kregen.





Kennis doorspelen

Ook voor de apothekers zelf moet de samenwerking een verbetering worden. "We zullen onze klanten nog meer service kunnen bieden. De laatste jaren moeten we steeds meer administratief werk doen. Nu de administratie gecentraliseerd wordt, hebben we er zelf minder werk mee", zegt Nele. "Dat maakt dat we extra tijd hebben om ons te specialiseren en eens een cursus te volgen. We bespreken ook onderling wie zich waarin specialiseert. Die kennis geven we dan aan elkaar door of we verwijzen klanten naar elkaar door."





De voorbereidingen voor de samenwerking zijn al een tijdje aan de gang, want het bleek geen sinecure. "Iedereen had zijn eigen gewoontes en iedereen deed gewoon wat hij wilde. Voortaan moet alles overlegd worden", zegt Roderique Coussens die de logistiek en de administratie van de drie filialen voor zijn rekening neemt. "Zo moesten we ook één software kiezen waar iedereen voortaan mee werkt." In Zele zijn er in totaal acht apothekers. Of ook de anderen op de kar springen?"Eerst zien of dit goed werkt." Info: apotheekgroepzele.be of op Facebook.