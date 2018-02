Zelenaars vertellen tijdens 'Aperitief De Wiek' 14 februari 2018

Tijdens de volgende editie van 'Aperitief de Wiek' nodigt gastheer Frank Van Mossevelde Sverre Van Britsom uit. Hij kreeg de sporttrofee voor Zeelse Belofte van het Jaar 2017. Guido Geerinck komt vertellen over de springlevende jumelage met het Duitse dorp Cham, Gunter Muller heeft het over de nieuwe cd van de Minnezangers samen met vrouwenkoor Makeblijde en Lennart Nies en zijn trainster komen hun ervaringen delen nadat Lennaert een bronzen medaille behaalde op het wereldkampioenschap G-judo in Keulen. Bram De Mets zorgt voor de muzikale noot. De volgende editie is op zondag 18 februari om 10.30 uur in De Wiek. Tickets kosten 7 euro. Info en tickets: www.dewiek.be. (KDBB)