Zele sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 02 maart 2018

Zele treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Dat is een vereniging die pleit voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes om zo het zwerfvuil te verminderen.





Het was oppositiepartij CD&V die met het voorstel kwam. "De jaarlijkse opruimactie en het Mooimakersproject tonen aan dat ook Zele te kampen heeft met zwerfvuil", zegt CD&V-fractieleider, Hans Knop. Zwerfvuil kost Vlaanderen jaarlijks 60 miljoen euro, of bijna 10 euro per inwoner.





De invoering van statiegeld op blik en PET-flessen kan helpen om zwerfvuil te voorkomen. Om dat in te voeren, werd de Statiegeldalliantie opgericht, een vereniging van milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden en burgerinitiatieven die zwerfvuil beu zijn. Samen vragen ze de regering om statiegeld op PET-flessen en blikjes in te voeren. "Met de toetreding tot de Statiegeldalliantie steunen we minister Schauvliege in haar pogingen om haar partners in de Vlaamse Regering te overtuigen van de kracht van dit instrument", aldus Knop.





De gemeenteraad ging alvast unaniem akkoord. (KDBB)