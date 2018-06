Zele Picknickt voor de zevende keer in Park Peeters 22 juni 2018

Zele Picknickt is op zondag 24 juni aan zijn zevende editie toe. Het opzet blijft nog steeds hetzelfde: "Zoveel mogelijk Zelenaars samenbrengen om gezellig samen te picknicken zonder dat het iets kost. Iedereen brengt zelf eten mee en iedereen is ook vrij om zelf speelmateriaal mee te brengen om er een leuke namiddag van te maken", zegt initiatiefnemer Francis De Donder. Bij goed weer zakte er de voorbije edities steeds wat volk af naar het gemeentelijke Park Peeters. Door de jaren heen werden al wat enthousiastelingen gevonden die steeds voor een meerwaarde zorgen. "We hebben een springkasteel in de vorm van een piratenboot, Studio Pluim komt om 13.30 uur ouder-kind yoga geven, er zijn kubbspelen en Discobar New Line zorgt alweer voor de muziek. Al deze activiteiten zijn gratis", zegt De Donder. Iedereen is zondag welkom van 12 tot 19 uur. (KDBB)