Zele krijgt gloednieuw recyclagepark in 2020 Nieuw terrein op Wijnveld heeft oppervlakte van 10.000 vierkante meter Koen Baten

24 juli 2018

15u10 1

Zele beschikt vanaf 2020 over een gloednieuw recyclagepark van 10.000 vierkante meter aan het nieuwe industrieterrein. “Hierdoor kunnen we stevig uitbreiden en de inwoners van Zele aanbieden waar ze al jaren om vragen”, zegt schepen Geert Roosenboom (Open Vld).

De kogel is door de kerk: Zele krijgt binnen de twee jaar een gloednieuw recyclagepark bij dat minstens vier keer zo groot is dan het huidige in de Textielstraat. Het recyclagepark komt op het Wijnveld, waar een 8.000 vierkante meter kan gebruikt worden als containerpark. De overige 2.000 vierkante meter is bufferzone.

“De containers zullen op het nieuwe terrein deels ‘onder de grond’ geplaatst worden”, legt Geert Roosenboom uit. “Dat betekent extra comfort voor de bezoekers want die moeten geen trap op om hun materiaal weg te gooien”, klinkt het. Naast het comfort, is er in het nieuwe park ook ruimte om het grof vuil te verzamelen. “Dat gebeurt op dit moment nog niet, en zal dus zeker een troef zijn van het nieuwe park dat we hier aanleggen. Verder komt er ook een weegbrug voor de vrachtwagens waardoor we onmiddellijk weten hoeveel gewicht ze meevoeren. Dit brengt heel wat regels met zich mee, maar we zijn hier zeker klaar voor.”

Vanuit de bewoners van Zele kwam een duidelijk signaal dat een nieuw recyclagepark geen overbodige luxe was Geert Roosenboom

De beslissing om een nieuw recyclagepark te bouwen was uiteindelijk heel eenvoudig. “Zele groeit en de bevolking groeit mee. Het huidige park was gewoon veel te klein geworden. We hadden ook daarin kunnen investeren, maar dat was niet de beste oplossing. Bewoners van Zele hadden al vaker aangegeven dat een nieuw containerpark geen overbodige luxe zou zijn”, aldus Roosenboom. “Veel bewoners reden nu naar het containerpark in Lokeren, maar ook dit is nu niet meer nodig want we kunnen een fantastisch alternatief aanbieden.” Ook de bufferzone kan nuttig besteed waarbij de compostmeesters een prominente rol krijgen. “Zij kunnen hun kippen hier zetten en educatie organiseren rond milieu. Wees gerust: ook deze oppervlakte krijgt een leuke invulling.”

De komende periode zullen er studie- en ontwerpbureaus aangesteld worden om een mooi plan uit te tekenen. Daarna valt de beslissing met welk ontwerp de gemeente aan de slag gaat. Het prijskaartje van het nieuwe recyclagepark is op dit moment nog niet bekend. “Dat is iets voor de volgende legislatuur; wie dan de touwtjes in handen heeft, zal de vruchten kunnen plukken van het werk dat hier al werd uitgevoerd. Slotsom: dit is de perfecte locatie en zijn we heel tevreden met deze beslissing”, besluit Roosenboom.