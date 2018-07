Zele huldigt laureaten van de arbeid Koen Baten

25 juli 2018

12u37 1

Paul Van Gulck heeft in het gemeentehuis van Zele een brevet ontvangen van het college van burgmeester en schepenen. Hij kreeg het brevet met de titel 'Laureaat van de arbeid' voor zijn vakkennis en zijn inzet. Naast zijn brevet kreeg hij ook nog een zilver ereteken in de sector 'Bouw'. Paul kreeg ook een fles champagne overhandigd door het gemeentebestuur. Ook Tom Venneman mocht eerder dit jaar al dezelfde titel in ontvangst nemen. Hij kreeg ook een gouden ereteken in de sector van 'autohandel'. Na de plechtigheden kregen alle laureaten een receptie aangeboden door het bestuur.