Zele heeft voldoende sociale woningen Het aanbod van sociale woningen in Zele is groot genoeg. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Wonen Vlaanderen. Katrijn De Bleser

30 juli 2018

Met de 607 huidige sociale huurwoningen, de 12 die momenteel gebouwd worden en de 16 waar binnenkort werk van gemaakt wordt, voldoet Zele aan het zogeheten Bindend Sociaal Objectief (BSO). Dat is een doelstelling die de Vlaamse overheid oplegt om het sociaal woonaanbod versneld uit te breiden en het geografisch te spreiden. Het is een tool van Wonen Vlaanderen om tweejaarlijks de stand van zaken in een gemeente te kunnen monitoren.

"Daarnaast leveren we als gemeente nog extra inspanningen", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Zo is er enerzijds het verkavelingsproject van Smeiersberg dat al volledig gerealiseerd werd. En er zijn de projecten in de Scoutsstraat, Fré de Waelestraat en Jozef De Bruynestraat die in volle ontwikkeling zijn. Via deze verkavelingen proberen we tweeverdieners in Zele te houden, en zo de fiscale draagkracht van de gemeente te verhogen. Bovendien proberen we zo ook nieuwe tweeverdieners aan te trekken."