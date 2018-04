Zeldzame albinomol gevonden in tuin FREDDY KOMT DIER AL VOOR TWEEDE KEER TEGEN IN ZIJN LEVEN KOEN BATEN

07 april 2018

02u46 0 Zele Al voor de tweede keer in zijn leven vindt Freddy van Pottelberg (60) uit Zele een albinomol. Het beestje is volledig wit en werd gevangen door de kat des huizes Milou. Het diertje is erg zeldzaam en het is dan ook speciaal dat net Freddy er zo twee heeft gevonden. "Ik vraag me vooral af hoe ze zo wit kunnen blijven onder de grond", klinkt het.

De mol werd eergisteren ontdekt op de oprit van zijn woning in de Wezepoelstraat in Zele. De landbouwer kwam net thuis toen hij hem aantrof. De mol leefde niet meer omdat ze gebeten was door de kat, maar toch bewaarde Freddy het diertje in een kom in de diepvries. Vermoedelijk werd de mol gevangen in een van de omliggende weilanden. "Het is een zeer zeldzaam dier. Zelf verzorg ik vleesvee, waardoor ik dus een hart heb voor dieren. Als het beestje nog leefde, had ik het gewoon teruggeplaatst. Maar nu komt heel de buurt langs om de mol eens van dichtbij te kunnen bekijken", zegt Freddy. "Het is toch straf dat Milou de mol heeft kunnen vangen, want meestal blijven ze niet lang boven de grond, maar de kat is echt een goede jager."





Een op duizend

Een albinomol komt een keer op de duizend voor, maar toch heeft de landbouwer dit beest al twee keer in zijn leven gezien. "De eerste keer was het samen met mijn vader. Dat was vijftig jaar geleden in het Berlare-broek. We zagen de molshopen en probeerden het beest te vangen. Hij bleef geduldig zitten tot hij het diertje plots te pakken had. Toen we zagen dat de mol volledig wit was, beseften we dat het zeer zeldzaam was. Ook toen lieten we hem zien aan de hele buurt, waarna we hem meteen hebben teruggeplaatst."





Diepvriezer

Ook kleindochter Silke (11) was erbij tijdens de ontdekking van de albinomol en is fan van het beestje, al durft ze hem wel niet aanraken. "Als de school opnieuw begint, zal Silke de mol ook meenemen om het aan al haar klasgenoten te laten zien. Nu zijn veel kinderen nog op vakantie en kunnen ze hem nog niet zien, vandaar dat ik hem in de diepvriezer bewaar momenteel." Op school zijn ze alvast heel enthousiast dat ze na de vakantie een speciale mol te zien krijgen.





Wat Freddy daarna met de mol zal doen, is nog niet duidelijk. "Ik wil hem alleszins niet zomaar weggooien, daarvoor vind ik het te speciaal. Ik vind het ook intrigerend hoe het kan dat hij zo wit blijft. Hij is zelfs een beetje rossig onderaan. Als ik even in de grond ploeter ben ik meteen vuil, maar deze mol blijft spierwit. Het is een heel speciale vondst, maar ik ben er toch wel een beetje trots op", besluit de landbouwer.