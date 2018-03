Zeilschip leukt Roparun op AAN DEZE 'PIRATENBOOT' TIMMERDE JOZEF (88) 20 JAAR KATRIJN DE BLESER

28 maart 2018

02u43 1 Zele Voor de volgende doortocht van de Roparun bouwt de brandweer een piratenschip. Dat vonden ze bij de 88-jarige Jozef Van Acker, die twintig jaar werkte aan zijn eigen zeilschip. "Het raakte nooit afgewerkt. Op deze manier krijgt het een mooi tweede leven."

Voor de doortocht van Roparun tijdens het Pinksterweekend werd dit jaar gekozen om Zele in te kleden in het thema 'piraten'. Naar goede gewoonte kleedt de Zeelse brandweer het Fonteinhof voor het gemeentehuis in. "Onze hoofdsponsor Dero Construct had laten weten dat het dit jaar niet meer voor de grote middelen zou zorgen. Meer dan tien jaar konden we rekenen op tienduizenden euro's aan materiaal en werkuren waarvoor we hen erg dankbaar zijn. Toen we ons project toch even gingen voorstellen, liet Dero weten dat ze misschien iets voor ons in petto hadden", zegt Patrik Dauwe, ereluitenant van de Zeelse brandweer.





"Mijn schoonvader werkte jaren aan zijn eigen zeilboot. De werken aan die boot liggen intussen al even stil en zo kwamen we op het idee om die boot een tweede leven te geven", zegt Paul De Roover van Dero Construct. "Uiteraard blijven we onze Zeelse brandweer graag steunen in wat ze elk jaar voor de Roparun doen." De brandweermannen werden massaal opgetrommeld, want aan het geschenk was wel een voorwaarde verbonden: ze moesten de hangar die nog rond de zeilboot stond eigenhandig afbreken. En eigenaar Jozef Van Acker zag dat het goed was.





"Twintig jaar geleden begon ik aan de bouw van mijn eigen zeilboot", zegt Jozef Van Acker (88). "Ik tekende de plannen zelf uit en ik begon te bouwen in mijn garage. Al snel werd die te klein en moest ik verhuizen naar een hangar in de tuin. Alles deed ik met de hand, zo'n 12.000 vijzen heb ik er zelf ingedraaid", zegt Jozef. "Het zou een tweemaster worden. Maar een vijftal jaar geleden hield ik het voor bekeken. Vanaf een bepaalde leeftijd is het niet meer vanzelfsprekend om aan zo'n boot te staan timmeren."





Onmiddellijk akkoord

Toen de vraag kwam om de boot tijdens de Roparun te gebruiken als piratenboot was Jozef al snel enthousiast. "Roparun is een unieke gelegenheid om de boot te tonen aan het grote publiek. Ik ging dan ook onmiddellijk akkoord. Zelf beleefde ik veel genoegen aan het bouwen van de boot, dus ik ben alleen maar blij dat hij nu een tweede leven krijgt."





De boot wordt deze week naar de brandweerkazerne gebracht waar hij nog een hele metamorfose zal ondergaan. "We zullen hem nog voorzien van kanonnen, een achtersteven en een mast", zegt brandweerman Bart De Wilde die voortaan de taak van Patrik Dauwe voor zijn rekening neemt. Zoals een vader trots is op zijn kind, zo zal Jozef fier komen kijken naar zijn pronkstuk tijdens de Roparun. Diep in zijn hart koestert hij een droom. "Nu de hele wereld mijn boot ziet, is er misschien wel iemand die hem graag verder wil afwerken. Dat zou een mooi vervolg zijn."





