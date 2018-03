Zeelse sagen tijdens lentenacht-evening 13 maart 2018

Theater Rhetorika organiseert samen met de bibliotheek een wandeling met Zeelse sagen en verhalen in de Gratiebossen. Die wandeling gaat door op Wereldverteldag. Die dag duren dag en nacht even lang. Tijdens lentenacht-evening kan daarmee iedereen wandelen terwijl er oude Zeelse verhalen verteld worden. Achteraf kan er bijgepraat worden bij een drankje en Zeelse vlaai. De wandeling gaat door op dinsdag 20 maart en vertrekt om 19 uur aan de Gentse Steenweg 260. Deelnemen kost 1 euro. Het is nodig om vooraf in te schrijven in de bib, Lokerenbaan 41. (KDBB)