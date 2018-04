Zeelse compostmeesters opnieuw paraat 14 april 2018

De compostmeesters van Zele zijn klaar voor een nieuw seizoen compostmeesterwerking. Op het recyclagepark in 'Het Hofke van Cyriel' werd alles in gereedheid gebracht. Compostmeesters Andre De Kimpe, Patrick De Brauwer en Hugo Taeckaert staan nog tot na de zomer elke eerste zaterdag van de maand paraat om informatie te geven over composteren. "Dit jaar zetten we in op vrij tuinieren in plaats van het gebruik van pesticiden", zegt voorzitter Patrick De Brauwer. "Een seintje aan de milieudienst en we geven graag compostmeesteradvies aan huis", zegt Andre De Kimpe.





(KDBB)